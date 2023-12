PF prende suspeito de praticar fraudes no Ministério da Pesca, no Pará

A Polícia Federal prendeu, na segunda-feira (11), um alvo de operação que estava foragido. O preso não havia sido encontrado na deflagração da operação Big Fish, na quinta-feira da semana passada (7), mas continuou a ser procurado até ser capturado.

A PF foi à casa do suspeito no dia da operação, mas ele não estava e, depois, não voltou mais ao local, tentando escapar da prisão. Na segunda-feira, porém, foi encontrado pela rua, no município de Redenção, quando foi cumprida a prisão preventiva, decretada pela 12ª Vara Federal de Brasília (TRF-1).

Ainda segundo a Polícia Federal, o alvo está preso e responderá pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivo eletrônico e fraude eletrônica. A Comunicação Social da Polícia Federal em Redenção também informou que a operação Big Fish apura acessos irregulares aos sistemas do Ministério da Pesca e Aquicultura, responsáveis pela emissão de carteiras de pescador profissional.

Com a cooperação do Ministério da Pesca e Aquicultura e do Ministério da Gestão e Inovação, foi possível identificar os responsáveis pelos atos de invasão aos sistemas e inserção de dados falsos.

Os policiais federais identificaram indivíduos que atuavam como intermediários, oferecendo serviços de aprovação dos processos para emissão das carteiras de pescador profissional.

Também foi localizado outro núcleo criminoso que produzia fotografias e vídeos com uso de ferramentas de digitais, com o objetivo de burlar autenticação biométrica de serviços públicos e bancários.