PF inicia operação contra advogados suspeitos de fraudar previdência

A Polícia Federal deu início nesta sexta-feira (17) a uma operação para combater crimes de fraudes previdenciárias cometidos por advogados que atuam nos estados do Piauí e Maranhão.

As investigações da Operação Patronos apontam que os advogados suspeitos agiram ingressando com diversas ações previdenciárias na Justiça Federal de Marabá, na região Sudeste do Pará, utilizando-se de documentos falsos e informações ideologicamente falsas.

Foram localizados 1.086 processos, com o mesmo modus operandi, gerando um prejuízo para os cofres públicos estimado entre R$ 9.086.306,57 a até R$ 15.957.673,14, além do prejuízo com a continuidade do recebimento dos benefícios.

A operação desta sexta visou cumprir 4 mandados de busca e apreensão domiciliar, inclusive em escritórios de advocacia dos investigados, bem como afastamento de sigilo de dados telemáticos dos alvos da operação, nas cidades de Teresina (PI) e Santa Luzia (MA).

A Justiça Federal em Marabá decretou o sequestro de R$ 9.086.306,57 constantes nas contas bancárias dos advogados investigados, bem como apreensão de bens de elevado valor proveitos do crime.

Confirmadas as hipóteses criminais investigadas, os envolvidos poderão responder pelos crimes de estelionato previdenciário.