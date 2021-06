PF prende suspeito de armazenar e compartilhar conteúdo de pornografia infantil

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira (17), um mandado de busca e apreensão na cidade de Altamira, sudoeste do Pará. A ação faz parte da operação "Byakugan", que quer identificar a pessoa responsável por armazenar e compartilhar conteúdo de pornografia infantil na internet. No momento da operação, uma pessoa foi presa em flagrante.

A PF quer evitar que usuários partam da visualização de imagens para efetiva prática sexual contra crianças e adolescentes. Outro objetivo é localizar arquivos digitais compartilhados em espaços virtuais, palco de atividades ilegais, em que os criminosos se valem do falso anonimato para exibir, acessar e compartilhar imagens de abuso sexual infantil.

Com as informações coletadas no cumprimento do mandado, as investigações continuam visando identificar os demais envolvidos na prática ilícita. O crime investigado tem previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, com o somatório das penas, podendo alcançar 10 anos de reclusão e multa, além do eventual delito de organização criminosa.

O nome da operação faz alusão a um desenho animado e significa "olho branco que tudo vê", fazendo referência à falsa sensação de anonimato das pessoas quando se conectam à internet.