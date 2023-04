PF prende homem com drogas escondidas na cueca em aeroporto de Belém

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (04), um passageiro, de nome não revelado, prestes a decolar de um voo no Aeroporto Internacional de Belém. Segundo a PF, o suspeito teria comprado a passagem com fraude, foi pego em posse de 18 gramas de maconha e documento falso, além de oferecer dinheiro para ser solto e ainda ameaçar um dos policiais federais. Em dezembro do ano passado, ele já havia sido preso em flagrante em Florianópolis, Santa Catarina, sendo colocado em liberdade em seguida após audiência de custódia.

A descoberta do crime partiu da vítima, que foi registrar sobre a fraude no Plantão da PF no aeroporto, ainda nesta manhã. Um desconhecido teria usado seu cartão de crédito e milhas para comprar passagem de Belém a Santos Dumont, Rio de Janeiro, com escala em Recife. O voo, prestes a decolar, foi atrasado pela PF por cinco minutos para que o suspeito fosse retirado de seu assento na aeronave.

Inicialmente, o homem se recusou a apresentar documentos. Em seguida, mostrou uma CNH falsa: continha sua foto, mas dados da vítima da fraude, o que motivou a busca pessoal. Ao ser revistado, foi encontrada uma carteira de identidade com a mesma foto, porém com informações diferentes aos da CNH. Dentro da cueca que vestia, a PF achou 18 gramas de maconha escondidos na virilha dele.

Em seguida, o suspeito teria ameaçado um dos policiais federais que estava na abordagem, dizendo “vou saber quem tu és, a gente vai se encontrar na rua”, conforme repassado pela polícia. Para outro policial federal, o homem ofereceu dinheiro para ser solto.

Levado à Superintendência da Polícia Federal, o suspeito foi autuado em flagrante por furto qualificado por fraude, posse de entorpecente, uso de documento falso, ameaça e corrupção ativa.