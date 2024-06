PF prende quatro suspeitos no aeroporto de Belém por imigração ilegal, descaminho e estelionato

POLÍCIA

Trio é preso sob suspeita de participação na morte de professor da rede pública na Grande Belém

O assassinato do professor Jean Cláudio Sampaio Oliveira foi cometido no dia 25 de outubro de 2022. Na ocasião, a vítima foi morta a tiros enquanto se locomovia com seu carro na rodovia BR-316, em Ananindeua