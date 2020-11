PF prende pedófilo por material pornográfico em São Félix do Xingu

A Polícia Federal prendeu um homem, em flagrante, por compartilhamento e armazenamento de material pornográfico contendo crianças e/ou adolescentes (pedopornografia). O pedófilo já estava sendo investigado. Na manhã deste domingo (8), o imóvel dele, em São Félix do Xingu (sul do Pará), seria alvo de uma busca e apreensão, autorizada pela Justiça Federal de Redenção. Os policiais flagraram ele com o conteúdo de pedofilia.

A operação para cumprir esse mandado de busca e apreensão foi chamada de Dirty Share (compartilhamento sujo, em inglês). Os crimes pelos quais o homem era investigado são tipificados nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Respectivamente, consistem em compartilhar e armazenar material pedopornográfico.

Iniciadas as buscas, foi possível encontrar, com o auxílio de programas de informática, da Polícia Federal, arquivos de conteúdo pedopornográfico em vários dispositivos de mídia do investigado, o que ocasionou a sua prisão em flagrante pelo cometimento do crime do art. 241-B do ECA (armazenamento).

Com essa etapa da operação cumprida, a investigação segue para saber se ele compartilhou esse conteúdo e com quem. E ainda, de quem recebeu esse material pedopornográfico. As investigações podem desdobrar para desarticular uma rede de pedopornografia.