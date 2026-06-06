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Polícia

PF prende na Guiana suspeito de roubo em Tailândia procurado pela Interpol

Ação integrada entre autoridades brasileiras e guianenses possibilitou a localização, captura e transferência do investigado ao Brasil

O Liberal
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A imagem em destaque mostra policial federal de costas próxima a uma viatura da instituição. (Foto: Divulgação | Ascom PF)

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Federal (PF) na República Cooperativa da Guiana. Segundo a PF, que divulgou a captura na sexta-feira (5/6), o suspeito é apontado como integrante de um grupo criminoso envolvido em um roubo ocorrido no município de Tailândia, no nordeste do Pará, mediante grave ameaça e restrição da liberdade das vítimas.

O investigado possuía Difusão Vermelha da Interpol, com base em mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Estado do Pará. De acordo com a polícia, a partir do compartilhamento de informações entre as autoridades envolvidas, foi possível localizá-lo em território guianense e viabilizar sua captura.

A Difusão Vermelha é uma solicitação às autoridades policiais de todo o mundo para localizar e prender provisoriamente uma pessoa, aguardando extradição, entrega ou ação legal semelhante.

As investigações conduzidas pela Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA) contribuíram para a identificação e localização do foragido, permitindo sua inclusão nos mecanismos internacionais de busca.

Exercendo as atribuições da INTERPOL no Brasil, a Polícia Federal coordenou as ações de cooperação policial internacional que possibilitaram a prisão do investigado na Guiana e sua posterior transferência ao país. A operação contou ainda com a colaboração da Polícia Civil de Roraima e da Polícia da Guiana.

O preso foi entregue às autoridades brasileiras para os procedimentos legais cabíveis e permanecerá à disposição da Justiça.

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