PF prende duas pessoas por desmatamento ilegal em terra indígena de Nova Esperança do Piriá

A Polícia Federal prendeu duas pessoas durante a operação "Embaúba II". O trabalho começou na manhã deste sábado (22), em Nova Esperança do Piriá, região nordeste do Pará. A PF investiga um esquema de desmatamento, extração e comercialização de madeira ilegal, na Terra Indígena Alto Rio Guamá. Apesar do nome da operação, vários tipo de madeira estão envolvidos no esquema de crimes ambientais.

Além dos dois mandados de prisão preventiva cumpridos, também houve cumprimento de sete mandados de busca e apreensão. Todos foram expedidos pela pela Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Paragominas. Os mandados atendem às representações feitas pela PF após investigações iniciadas em abril de 2020. Desde aquele momento, os policiais identificaram o esquema ilegal na TI.

"Durante as investigações e levantamentos realizados, foi possível descobrir novos lugares de montagem de serrarias clandestinas, escondidos em meio à floresta, com intuito de dificultar a fiscalização e o trabalho dos órgãos policiais e ambientais. Verificou-se, também, que toda a madeira serrada no município foi extraída de área indígena", informou a PF em nota. Para a operação "Embaúba II", foram destacados 38 agentes.

Operação cumpriu sete mandados de busca e apreensão (Polícia Federal)

A primeira fase da operação "Embaúba" resultou no fechamento de várias serrarias e contou com o apoio do Exército Brasileiro e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A ação era parte da força-tarefa maior, a operação "Verde Brasil 2", coordenada pelas Forças Armadas.

"Corroborada a hipótese criminal, os investigados responderão pela prática de crime contra a flora (artigos 46, parágrafo único e 50-A da Lei n. 9.605/9), bem como pelo crime de receptação (art. 180 do Código Penal Brasileiro), haja vista o conhecimento por parte dos proprietários e gerentes da ilicitude da madeira armazenada e processadas nas serrarias", concluiu a PF, na nota divulgada sobre a operação.