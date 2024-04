PF prende cinco pessoas e apreende cerca de 200 mil maços de cigarros no Marajó

Cinco pessoas foram presas e cerca de 200 mil maços de cigarros apreendidos durante uma operação da Polícia Federal com a Marinha do Brasil realizada nesta terça-feira (2). A carga estava em um barco pesqueiro, que foi abordado na área marítima do Arquipélago do Marajó.

O barco, com cerca de 20 metros de comprimento, havia saído da zona portuária de Santana, no Amapá, com destino a Abaetetuba, no nordeste do Pará. A embarcação foi apreendida pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), devido à falta de condutor habilitado e ausência de documentos.

Além disso, também foram apreendidos no barco cerca de R$ 4,5 mil e seis aparelhos celulares. Segundo a PF, os cigarros confiscados não possuem selo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo considerados ilegais no Brasil. Em 2023, a PF apreendeu 1,1 milhão de maços de cigarro. Só nos três primeiros meses deste ano, foram apreendidos mais de 6 milhões de maços.

A embarcação e os tripulantes chegam a Belém na tarde desta quarta-feira (3), sob escolta do Navio-Patrulha Guarujá, do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte (Marinha do Brasil), e de equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecente (DRE) e Grupo Especial de Polícia Marítima (GEPOM), da PF.

O Código Penal Brasileiro prevê pena de reclusão, de dois a cinco anos, para o crime de contrabando, que consiste em importar ou exportar mercadoria proibida. A pena é dobrada se o crime for praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.