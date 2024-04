PF prende na Grande Belém ex-agentes de segurança pública por venda de arma na internet

Dois ex-agentes de segurança foram presos na manhã desta terça-feira (2) suspeitos de envolvimento em um esquema de venda de armas e munições ilegalmente pela internet. Segundo a Polícia Federal, tudo ocorreu durante a primeira fase da Operação Primo, deflagrada em Belém e Ananindeua, que deu comprimento a quatro mandados de busca e apreensão.

O objetivo é desarticular um grupo de ex-agentes de segurança pública e vigilantes patrimoniais que se dedicam ao comércio virtual de armas de fogo e munição. A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) do Pará, ligada à Polícia Federal. Os dois presos podem responder por posse ilegal de armas e munições. Um deles, em Belém, é ex-agente de segurança penal temporário; outro, em Ananindeua, é ex-policial militar.

Durante o cumprimento dos mandados, foram encontradas duas pistolas calibre ponto 40; oito carregadores; dois rifles calibre 22; uma pistola 380; um revólver calibre 38; um simulacro de pistola; uma capa de colete da Polícia Militar e mais de 300 munições de calibres diversos.

Os agentes apuraram que os investigados negociavam a venda e troca de armas de fogo e munições de forma indiscriminada, por meio de grupos em aplicativo de troca de mensagens. Entre os armamentos ilegalmente comercializados, os investigadores apuraram negociações de um fuzil, armamento longo de uso restrito das forças policiais.

Ficco é uma força-tarefa atualmente composta pela Polícia Federal, Polícia Civil do Estado do Pará e Secretária de Administração Penitenciária (SEAP), com objetivo de realizar atuação conjunta e integrada no enfrentamento ao crime organizado e violento no estado do Pará.