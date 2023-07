PF e Força Aérea Brasileira interceptam avião do Paraguai com 400kg de cocaína

Uma operação conjunta conseguiu interceptar, nesta quarta-feira (26), uma aeronave que transportava aproximadamente 400 quilos de cocaína do Paraguai para o Brasil. A ação envolveu Polícia Federal (PF), o Comando de Operações Aeroespaciais (Comae), o Comando de Aviação Militar da Polícia Militar de São Paulo e o Grupo Especial de Fronteira de Mato Grosso. A aeronave tinha como destino a cidade de Araraquara, no estado de São Paulo.

De acordo com as autoridades, o caça da Força Aérea Brasileira (FAB) conseguiu se aproximar da outra aeronave. Após a intervenção, o piloto da aeronave aterrissou em uma pista de terra próxima à rodovia Brigadeiro Faria Lima.

VEJA MAIS

No momento do pouso, o piloto abandonou a aeronave e fugiu na mata local. Outros policiais, que já estavam no local, seguem em busca para localizar o piloto e os possíveis passageiros, que podem estar envolvidos no transporte ilegal da substância entorpecente.

Os 400 quilos de cocaína apreendidos foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal em Araraquara. A operação segue para encontrar os responsáveis pelo tráfico internacional de drogas. Essa apreensão representa a eficiência das forças de segurança em coibir tais práticas ilegais.