PF deflagra operação para investigar crime de armazenamento de pornografia infantil no Pará

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta sexta-feira (19), um mandado de busca e apreensão na casa de um homem investigado por crimes relacionados ao abuso e exploração infantil. A ação é resultado da operação "Papangu" e foi deflagrada na cidade de Nova Timboteua, no nordeste paraense.

Celulares foram apreendidos durante as buscas e serão encaminhados para perícia criminal, com objetivo de reunir elementos que confirmem a hipótese criminal relacionada ao compartilhamento e armazenamento de pornografia infantil por meio de aplicativos de mensagens instantâneas.

Vítimas e outros envolvidos na ação criminosa também só serão identificados após a análise pericial. Ninguém foi preso em flagrente.

Se confirmada a hipótese, o investigado poderá responder pelos crimes de transmissão e armazenamento de pornografia infantil previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Se somadas as penas, o acusado pode pegar até nove anos de prisão.

As investigações seguem em andamento.

Balanço

No âmbito da exploração sexual infantil, a PF cumpriu, em 2021, 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Nova Timboteua, Marituba, Baião, Moju, Vigia, Ananindeua, Abaetetuba, São Francisco do Pará e Belém; 15 mandados de quebra de dados telemáticos; duas prisões em flagrante e uma prisão preventiva, além da identificação e resgate de quatro vítimas vulneráveis abusadas sexualmente.

Segundo a assessoria do órgão, a PF "tem como prioridade o combate aos crimes relacionados ao abuso e à exploração sexual infantil, visando identificar vítimas vulneráveis e prender abusadores fazendo cessar o cometimento de tais ações - as quais afetam diretamente a sociedade e a família brasileira, principalmente crianças e adolescentes".