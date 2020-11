PF cumpre medidas cautelares contra investigados por ameaças a juízes e promotores de Viseu

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (11), a Operação Boitatá, que visa apurar ameaças com viés político contra membros do Poder Judiciário e Ministério Público do município de Viseu, nordeste paraense. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão contra duas pessoas do município investigadas pelo planejamento e incitação dos atentados.

De acordo com a PF, com as investigações, evidenciou-se que pessoas com influência política estariam planejando e incitando parte da população a atear fogo em prédios do Poder Judiciário Eleitoral e Ministério Público Eleitoral do município e atentar contra a vida das respectivas autoridades. "Durante as investigações, foi confirmada a gravidade das ameaças, que ensejaram a deflagração da operação", diz o órgão.

A Polícia Federal, em conjunto com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará (Segup), Polícia Civil, Militar e Forças Armadas reforçaram a segurança no município a fim de garantir a realização do pleito eleitoral e o respectivo resultado obtido nas urnas de forma segura para toda a população.

Ainda segundo a PF, o nome da operação faz referência à lenda do Boitatá, protetor das florestas. No contexto da operação, a Polícia Federal afirma que está agindo a fim de proteger a higidez das eleições.