PF cumpre mandados de prisão e busca e apreensão por tráfico interestadual, em Redenção

Policiais federais cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão em Redenção, sul do Pará, contra alvos investigados pelo crime de tráfico interestadual de drogas, na manhã desta sexta-feira (8). Além do município paraense, a operação contra o crime organizado também foi realizada em cidades do Estado de São Paulo.

De acordo com informações da PF, ao todo foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, três mandados de busca e apreensão, um mandado de apreensão de veículo e um mandado de bloqueio de ativos financeiros.

Em um dos edereços, a PF informou que apreendeu computadores, celulares e documentos. As ações ocorrem em São Paulo (SP), e nos municípios paulistas de Campinas, Piracicaba e Ribeirão Preto.