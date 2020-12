PF cumpre mandados de busca e apreensão contra investigados por pornografia infantil, em Belém

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira (3) dois mandados de busca e apreensão contra alvos investigados por armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil em Belém. Até o momento da publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.

A ação faz parte da quarta fase da operação "Não há anonimato", que visa combater a pornografia infantil e pedofilia disponibilizadas na internet. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Belém.

Segundo a PF, as investigações começaram a partir da cooperação policial internacional, através do qual o Núcleo de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil (Nurcop) manteve contato com autoridades da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

O crimes investigados são compartilhamento de pornografia infantil (art. 241-A, ECA), armazenamento de pornografia infantil (art. 241-B, ECA) e associação criminosa (art. 288, CP). “Não há anonimato” é uma alusão de que a internet não é lugar de anônimos.