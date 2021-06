PF cumpre mandado de busca e apreensão na casa de suspeito de compartilhar pornografia infantil

A Polícia Federal (PF), em Santarém, cumpriu um mandado de busca e apreensão, nesta sexta-feira (11), contra um suspeito de posse e compartilhamento de fotografias e vídeos envolvendo abuso sexual de crianças e adolescentes, no município do oeste do Pará, de acordo com as informações do G1 Santarém.

A PF mantém uma investigação em curso e o juízo local autorizou a entrada dos policiais federais no imóvel do suspeito, por considerar que há fundadas razões para tanto, ou seja, que de fato o homem pode estar envolvido com a posse e a distribuição de material contendo imagens e vídeos de abuso sexual infantil .

Foram apreendidos na residência do suspeito, quatro aparelhos celulares, três pen-drives, um HD de computador, um HD externo, um aparelho notebook.

Os agentes federais chegaram ao acusado a partir da localização do endereço de IP que estava relacionado a um endereço em Santarém cujo proprietário é o principal suspeito de armazenar e compartilhar os materiais.

Basicamente, o endereço IP é um endereço exclusivo que identifica um dispositivo na Internet ou em uma rede local. IP vem do inglês "Internet Protocol" (protocolo de rede) que consiste em um conjunto de regras que regem o formato de dados enviados pela Internet ou por uma rede local.

O mandado de busca e apreensão foi concedido pela 2ª vara da Justiça Federal de Santarém para que o caso seja investigado.