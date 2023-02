PF captura três tripulantes e apreende 350 caixas de cigarro contrabandeado no Marajó

Três pessoas foram presas pela Polícia Federal (PF) com 350 caixas de cigarro contrabandeado na noite de quarta-feira (22) na entrada da baía de Guajará Mirim, próximo ao município de Ponta de Pedras, no Marajó. A carga do produto encontrada com os suspeitos foi apreendida pelos policiais. Os envolvidos no crime foram autuados em flagrante pelo crime por contrabando majorado. Eles não tiveram os nomes divulgados.

De acordo com a PF, a embarcação havia saído do município de Abaetetuba e, supostamente, recebeu a mercadoria de um navio em alto mar. O barco foi abordado pela PF no caminho de volta a cidade de onde veio. O cigarro contrabandeado tem origem provável em Paramaribo, no Suriname.

A ação foi feita pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da PF, teve apoio de informações da ABIN (Agência Brasileira de Inteligência) e foi feita com lancha própria do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom), junto com o Grupo de Pronta Intervenção (GPI), ambos também da PF no Pará.

O barco, clandestino, e a mercadoria falsificada foram levados à alfândega do Porto de Belém, para laudo da Receita Federal.