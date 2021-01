PF apreende quase 10 kg de cocaína em Óbidos, no Pará

A Polícia Federal, em conjunto com a Força Nacional de Segurança Pública, encontrou nove tabletes de pasta base de cocaína durante o trabalho de fiscalização no porto de Óbidos, no Pará. A droga totalizou quase dez quilos. O município fica localizado às margens do rio Amazonas, no oeste do Pará, justamente no trecho onde o rio se estreita, fazendo com que o porto de Óbidos seja estratégico para fiscalizações de embarcações.

Durante fiscalização de rotina, por volta das 16h30 de quinta-feira (7), os policiais encontraram um freezer, desacompanhado, no compartimento de cargas do navio Rondônia que fora despachado de Manaus (AM) para ser retirado no município de Santarém. Dentro das paredes do referido aparelho foram encontrados nove tabletes de pasta base de cocaína, pesando quase 10 kg no total.

A carga foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Santarém onde dois tripulantes da embarcação e um policial da Força Nacional foram ouvidos sobre os fatos. Ainda segundo a Polícia Federal, as investigações prosseguem com a instauração de um inquérito policial para apurar a autoria dos fatos.