Pessoas são feitas reféns dentro de farmácia na av. Augusto Montenegro, em Belém

Uma tentativa de assalto com refém ocorre na tarde desta sexta-feira (27), em uma farmácia localizada na avenida Augusto Montenegro, esquina com a Avenida Independência, no bairro do Parque Verde, em Belém. A Polícia Militar realiza a negociação com os suspeitos.

De acordo com as informações policiais, ainda não há detalhes sobre quantas pessoas estão dentro da farmácia sendo mantidas reféns. Além disso, o número de suspeitos no estabelecimento também está sendo apurado pelas autoridades policiais. Viaturas da PM realizam o isolamento da área.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.