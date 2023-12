Nove pessoas são eletrocutadas em acampamento do MST em Parauapebas neste domingo (10)

Uma tragédia ocorreu no Acampamento Terra e Liberdade, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na região de Palmares II, no município de Parauapebas, sudeste do Pará, quando nove pessoas foram eletrocutadas, na noite de sábado (10). De acordo com o MST: "Com muita tristeza que, nesse Dia dos Direitos Humanos, o MST lamenta a trágica morte de nove companheiros e companheiras do acampamento Terra e Liberdade, em Parauapebas, no Pará. O incêndio no local ocorreu após um curto-circuito na rede elétrica. Manifestamos toda nossa solidariedade às famílias que perderam seus parentes, e aos companheiros e companheiras de acampamento que enfrentam esse doloroso momento".

"Hoje, 10 de dezembro, teríamos muitas atividades com os grupos de famílias, conversas, almoço coletivo para realizamos uma grande assembleia popular e passar os informes da comissão que esteve em Brasília nesses últimos dias, mas infelizmente hoje, é dor e muita solidariedade aos parentes e amigos perdidos nesta tragédia ocorrida na noite deste sábado", comunica o MST.

O Movimento convoca os trabalhadores rurais para prestar solidariedade às famílias do Acampamento Terra e Liberdade, "neste momento de perdas, principalmente aos que perderam seus entes queridos". "Neste Dia Internacional dos Direitos Humanos, segundo as Organizações das Nações Unidas (ONU), que é um momento para celebrar os avanços conquistados e refletir sobre ações concretas dos Estados para a sociedades no sentido de garantir para todos os direitos civis, políticos, sociais e ambientais à população mundial, estamos em LUTO", enfatiza o Movimento.

Segundo as informações do MST, em Nota, "o Acampamento Terra e Liberdade, em Parauapebas, sudeste do estado sofreu na noite de ontem (09/12) uma tragédia devido a uma ação provocada no momento de instalação da fiação de internet pela empresa G5 Internet. As famílias organizada no acampamento Terra e Liberdade chegaram a falar com funcionários da empresa, alertando as condições em que estavam realizando o trabalho e sobre ao horário avançado para realizar tal procedimento, porém os operadores seguiram com a instalação. Por volta das 20h, houve um erro na operação e uma antena tocou a rede de alta tensão, ocasionando a morte imediata dos trabalhadores".

O MST informa que a eletrificação dos fios de internet provocou o incêndio que atingiu alguns barracos do acampamento. "São muitos os feridos e ainda estamos em processo de reconhecimento de alguns corpos, que ainda pode elevar esse número. O MST está em luta e em luto. Neste momento de consternação, nos solidarizamos em especial com as famílias dos mártires da tragédia. As famílias do acampamento Terra e Liberdade seguem mobilizadas e em luta e convocam para uma grande ação de solidariedade, às 16h no acampamento. Todo apoio às famílias que seguem na permanência da luta pela terra e melhores condições dignas de vida no campo", diz o comunicado do MST neste domingo (10).

O governador do Pará, Helder Barbalho, manifestou-se neste domingo (10) sobre o incidente, por meio das redes sociais. "Quero me solidarizar com familiares e amigos das vítimas do incêndio no acampamento Palmares II do MST, em Parauapebas, na noite deste sábado. Lamento profundamente o ocorrido e informo que o Corpo de Bombeiros já apura as causas desta tragédia. O Governo do Estado já está prestando todo o apoio necessário ao município", enfatizou o governador.

Instalação

As pessoas teriam morrido após uma antena esbarrar em um cabo de alta tensão, durante a instalação de serviço de acesso de internet no local. Logo depois dessa situação, um incêndio ocorreu, dificultando a remoção dos corpos e socorro de outras pessoas que ficaram feridas no acidente. Técnicos da Polícia Científica buscam reconhecer os corpos.Testemunhas declararam ter viso a explosão de um transformador, durante a instalação da internet.

Familiares de trabalhadores rurais morreram eletrocutados no acampamento, em Parauapebas (PA) (Foto: Reprodução Redes Sociais)

Notas

A Prefeitura de Parauapebas divulgou uma nota oficial. A gestão municipal lamenta as mortes causadas pelo incêndio e afirma que está oferecendo apoio às vítimas por meio de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O prefeito, Darci Lermen, esteve pessoalmente no local. O Corpio de Bombeiros, a Defesa Civil, polícias Civil e Miltar compareceram ao local da tragédia.

"A Prefeitura de Parauapebas lametna profundamente o incêndio ocorrido no acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Palmares 2, nesta noite de sábado (9), que resultou em vários mortos e feridos. A prefeitura esta dando total apoio às vítimas. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ambulâncias de base estão no local para prestar os devidos atendimentos", repassou a gestão municipal".

"A Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (Semsi), por meio da Defesa Civil municipal, também está à disposição para apoio às vítimas, juntamente com o Instituto Médico Legal (IML), Corpo de Bombeiros e as polícias Militar e Civil. O governo municipal se solidariza com familiares e amigos dos que tiveram a vida ceifada nesta tragédia e espera que, em breve, a causa do incêndio seja esclarecida e, havendo culpados, que sejam punidos no rigor da lei", completa a nota.

Câmara Municipal de Paruapebas divulgou nota, lamentando "a tragédia ocorrida no acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Palmares 2, na noite deste sábado (9). Um incêndio de grandes proporções aconteceu na região, atingindo moradias e causando vítimas fatais. O Poder Legislativo Municipal, em nome de seu presidente, vereador Rafael Ribeiro, e demais parlamentares, manifesta seu apoio a todos que perderam familiares e amigos. Neste momento, dedicamos nossas orações e pedimos a Deus que ampare a todos os corações em luto".

MST

Logo cedo, neste domingo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, informou que "na noite deste sábado (09/12), houve um acidente, a princípio provocado em um transformador próximo ao acampamento Terra e Liberdade em Parauapebas (PA)". "Os primeiros relatos das famílias dizem que havia técnicos trabalhando na rede de internet próximo ao acampamento que houve uma explosão que provocou fogo na rede de energia atingindo também os primeiros barracos no acampamento, dois barracos pegaram fogo e foram totalmente destruídos pelas chamas", repassou o Movimento.

Como chegou a informar o MST "a tragédia provocou a morte de trabalhadores e vários feridos, ainda não se sabe ao todo a quantidade de pessoas atingidas". "Rapidamente a coordenação do acampamento conseguiu acionar o corpo de bombeiros e o SAMU que já se encontram no local prestando atendimento as vítimas. O fogo foi contido, a coordenação do acampamento acompanha a situação junto com a Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (Semsi), por meio da Defesa Civil do munícipio, o Instituto Médico Legal (IML), Corpo de Bombeiros e as polícias Militar e Civil", acrescentou.

Inquérito

Sobre a tragédia em Parauapebas, O Corpo de Bombeiros informa: "O fogo foi totalmente controlado. Um inquérito policial apura as circunstâncias do acidente, onde nove pessoas morreram. Os corpos foram levados para o Núcleo Avançado da Polícia Científica, de Parauapebas. O Governo do Estado presta todo o apoio necessário ao município".