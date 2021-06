Pescadores encontram corpo em rio, preso em meio a galhos

Os pescadores acharam o corpo, até então de identidade ignorada, por volta das 14h desta terça-feira (8), no rio Campo Alegre, no município de Santana do Araguaia, no sul do Pará. Os trabalhadores artesanais logo acionaram a Policia Militar, que informou o achado à Polícia Civil.

Segundo a PM, em Santana do Araguaia, o corpo já está em avançado estado de decomposição e, até agora, ninguém no município reclamou o desaparecimento de qualquer cidadão. Por outro lado, a vizinhança ouvida no em torno do rio Campo Alegre disse desconhecer quem seria o homem, também, não há informação sobre pessoas desaparecidas na área.

A Polícia Civil esteve no local e solicitou a remoção do corpo, para exame de necropsia. O exame deve atestar se a vítima morreu afogada ou foi assassinada e jogada no rio.