Pescadores encontram corpo de jovem que estava desaparecido em rio de Bragança

​O corpo de um homem, identificado apenas pelo prenome Marcelo, foi encontrado, na tarde da última sexta-feira (29), por pescadores próximo da Vila de Bacuriteua, em Bragança, no nordeste do Pará. As informações são do site Debate Carajás.

O jovem estava desaparecido há 13 dias, após o canoa em que ele estava com amigos e familiares virar no rio da localidade. Durante o acidente, uma senhora também morreu afogada. O corpo dela foi localizado logo após o ocorrido. Marcelo, no entanto, não foi encontrado. Parentes e amigos realizaram buscas, com apoio do Corpo de Bombeiros, mas sem êxito.

Na tarde desta sexta-feira, pescadores encontraram um corpo humano. Eles chamaram o Corpo de Bombeiros, que fez a retirada do cadáver do rio e os familiares reconheceram como sendo Marcelo. As polícias Civil e Científica foram acionadas para os procedimentos de remoção do corpo para exame de necropsia.

Segundo informações da Polícia Civil, Marcelo, familiares e amigos voltavam de uma festa, realizada durante o feriado da Semana Santa, quando a pequena embarcação acabou virando e todos caíram o rio.​