'Peru’ é morto com tiro de espingarda no rosto no sudeste do Pará

Um homem identificado como Joelson Conceição de Souza, mais conhecido como ‘Peru’, foi morto com um tiro de espingarda no rosto em Senador José Porfírio, região sudeste do Pará. O crime ocorreu na tarde de domingo (30/3), após um desentendimento entre o padrasto e a vítima. O principal suspeito do crime foi preso logo após o homicídio.

Conforme as informações iniciais, o crime ocorreu em via pública. O padrasto teria escondido a espingarda durante a fuga. No entanto, ele revelou o local onde a arma e munições estavam após ser localizado e preso. Ao ser questionado sobre o crime, o principal suspeito relatou que o desentendimento ocorreu após ‘Peru’ furtar uma televisão da casa da mãe. O padrasto teria pegado a arma para intimidar a vítima e fazê-la devolver o objeto. No entanto, durante a confusão, ‘Peru’ teria segurado a arma e o disparo ocorreu acidentalmente. Todos os detalhes sobre as circunstâncias do crime serão apurados após a perícia.

Ainda conforme as autoridades policiais, ‘Peru’ já teria passagem pela justiça por ter cometido furtos e roubos no município. Além disso, ele seria dependente químico e era conhecido na área por praticar os delitos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.