Homem é preso em flagrante pela PM ao empinar moto em orla no interior do Pará

Joelson da Costa Soares, de idade não revelada, foi preso pela Polícia Militar na noite de domingo (30/3), em Irituia, no nordeste do Pará, por crime de trânsito. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava empinando a motocicleta na orla da cidade, manobra chamada de “grau” e que consiste em levantar a roda dianteira no ar enquanto se equilibra na parte traseira do veículo.

Ainda segundo a PM, no momento que o suspeito realizava esse tipo de manobra perigosa, que era por volta das 18h30, o local estava bastante movimentado, especialmente por crianças, o que colocava-as em perigo. Com o flagrante, uma guarnição do 42º Batalhão abordou Joelson e deram voz de prisão a ele.

VEJA MAIS

O motociclista e o veículo que ele conduzia, que se tratava de uma Honda Titan vermelha, foram levados até a delegacia do município, onde o caso foi registrado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Punição para quem ‘dar grau’ na moto

Conforme o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda trata-se de uma infração gravíssima. A penalidade para esse tipo de conduta é uma multa de R$ 293,47, suspensão do direito de dirigir e até mesmo o recolhimento do veículo.