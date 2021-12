PCC proíbe empinar moto na periferia e ameaça espancar quem desobedecer

Em um vídeo que circula pelas redes sociais, um motociclista orienta sobre a importância do respeito às faixas de trânsito que foram implantadas nas comunidades de São Paulo pela facção PCC com os dizeres: "Proibido tirar de giro e chamar no grau. Sujeito a cacete. Não aceitamos isso na nossa comunidade". As informações são da Folha de São Paulo.

O termo “tirar giro” se refere a manobra realizada por motociclistas que provoca a explosão do escapamento e imita o barulho de disparos de arma de fogo. "Chamar no grau", por sua vez, significa empinar toda a frente da moto para se exibir.

"Quero dizer que essas faixas são, sim, para serem respeitadas, entendeu, mano? Quem está colocando é a comunidade, é o crime, em prol da população", diz o rapaz, fazendo, segundo ele mesmo, uma retratação de uma postagem anterior em que aparece "tirando de giro" e desrespeitando uma dessas faixas.

O homem afirma que as manobras colocam em risco “a criançada e idosos e incomoda o trabalhador que não consegue dormir”. Ele finaliza o vídeo dizendo que ele está postando para dar exemplo para outros motociclistas. Em seguida, ele é espancado por homens, com chutes, socos e cotoveladas.