Agentes da Base Fluvial 'Candiru' prendem homem com mandado expedido pela Justiça do Maranhão

Um homem com o mandado de prisão emitido pela Justiça do Maranhão foi preso no último sábado (29/03) por policiais das equipes da Base Integrada Fluvial “Candiru”, em Óbidos, Região de Integração Baixo Amazonas, oeste paraense. A prisão ocorreu durante diligências em embarcações que transitam pelo estreito de Óbidos, região conhecida como "garganta do Rio Amazonas".

As forças de segurança do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu) realizaram a ação em parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar. Durante as vistorias de rotina nas embarcações, foi abordado o ferryboat “São Bartolomeu VI”, que fazia o percurso Manaus (AM)-Monte Alegre (PA), e identificado um passageiro com mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Vara Única de São Bernardo, no Maranhão. A tipificação penal é homicídio qualificado.

Diante da comprovação, o suspeito foi apresentado à autoridade policial na Base Integrada, para os procedimentos cabíveis. Segundo o diretor do Grupamento Fluvial, coronel José Vilhena, as fiscalizações em embarcações são decisivas para a prevenção de crimes nos rios do Pará.

“A fiscalização das embarcações nos nossos rios é de suma importância para a segurança pública. Ao intensificarmos nossa presença, com rigor nas inspeções, não apenas prevenimos crimes como o tráfico de drogas, contrabando e pesca ilegal, mas também demonstramos a força e o compromisso do Estado com a proteção de nossos cidadãos e recursos naturais”, ressaltou o diretor.