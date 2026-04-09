Perseguição com troca de tiros termina com carro invadindo supermercado no Guamá

Um tiroteio foi registrado na tarde desta quinta-feira (9) nas proximidades de um supermercado localizado no bairro do Guamá, em Belém, por volta das 18h.

De acordo com as primeiras informações, os criminosos estavam fugindo de um assalto e seguiam em um carro pela avenida Perimetral, quando passaram a ser perseguidos pela Polícia Militar. Durante a fuga, os suspeitos estavam trocando tiros com os policiais militares.

Segundo testemunhas, os bandidos perderam o controle do veículo e acabaram invadindo o supermercado, entrando pela área onde ficam os caixas eletrônicos. Com o impacto, a vidraça do local foi quebrada, deixando estilhaços de vidro espalhados pelo chão.

Ainda de acordo com relatos de testemunhas, uma pessoa que estava na calçada do estabelecimento foi atingida pelo carro e ficou ferida. A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde.

Após a ação, os suspeitos foram presos.