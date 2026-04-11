Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Peixe-boi é encontrado morto na praia do Chapéu Virado, em Mosqueiro

O caso foi registrado na manhã deste sábado (11)

O Liberal
fonte

Peixe-boi é encontrado morto na praia do Chapéu Virado, em Mosqueiro. (Foto: Redes Sociais)

Um peixe-boi foi encontrado morto na manhã deste sábado (11) na praia do Chapéu Virado, no distrito de Mosqueiro, em Belém. O animal foi localizado por moradores nas proximidades da rampa de acesso. As pessoas no local acionaram o Corpo de Bombeiros.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará confirmou que atuou no caso. “Uma equipe especializada do 20° Grupamento Bombeiro Militar de Mosqueiro realizou o resgate do animal, já sem vida, e o encaminhou para o Instituto Bicho D'água”, detalhou.

O peixe-boi é um mamífero aquático de grande porte, reconhecido pelo temperamento tranquilo e pela alimentação baseada em plantas aquáticas. Classificado como vulnerável à extinção, enfrenta ameaças constantes, como a poluição dos rios e mares, impactos com embarcações e a destruição do ambiente em que vive. O animal pesa aproximadamente 600 quilos e pode chegar a medir até quatro metros de comprimento. 

As circunstâncias da morte do peixe-boi ainda são desconhecidas e devem ser investigadas por órgãos ambientais competentes. Também em nota, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade informou que não foi notificada.

“A Semas disponibiliza um canal para denúncias por meio do app ‘Semas Pará’, ou pelos canais de ouvidoria por meio dos contatos: ouvidoria@semas.pa.gov.br e (91) 3284-9143”, declarou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso ao Ibama e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Peixe-boi encontrado morto
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

TRISTE!

Peixe-boi é encontrado morto na praia do Chapéu Virado, em Mosqueiro

O caso foi registrado na manhã deste sábado (11)

11.04.26 11h50

POLÍCIA

Homem é autuado por importunação sexual durante viagem do Marajó a Belém

Vítima foi alertada por outra passageira enquanto dormia na embarcação

11.04.26 11h37

ROUBO

Vigilante é rendido e cerca de 100 mil maços de cigarro são roubados em estabelecimento de Redenção

O crime foi registrado na madrugada deste sábado (11)

11.04.26 11h24

INVESTIGAÇÃO

Criança desaparecida em Eldorado do Carajás pode ter sido sequestrada, aponta delegado

A informação foi divulgada após a prisão de dois homens suspeitos de envolvimento no crime

11.04.26 10h22

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Acidente com vítima fatal é registrado em cruzamento movimentado de Ananindeua

Dinâmica do acidente ainda não foi confirmada pelas autoridades

11.04.26 8h57

POLÍCIA

Dois suspeitos são presos por envolvimento no desaparecimento de bebê em Eldorado dos Carajás

Os suspeitos foram identificados como Roselândio Castro de Almeida e Evandro Firmino da Silva

10.04.26 22h13

POLÍCIA

PF captura homem condenado por assalto a banco e homicídio no oeste do Pará

Suspeito foi localizado em área rural e tentou apresentar documento falso durante abordagem

11.04.26 7h51

INVESTIGAÇÃO

Criança desaparecida em Eldorado do Carajás pode ter sido sequestrada, aponta delegado

A informação foi divulgada após a prisão de dois homens suspeitos de envolvimento no crime

11.04.26 10h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda