Peixe-boi é encontrado morto na praia do Chapéu Virado, em Mosqueiro

Um peixe-boi foi encontrado morto na manhã deste sábado (11) na praia do Chapéu Virado, no distrito de Mosqueiro, em Belém. O animal foi localizado por moradores nas proximidades da rampa de acesso. As pessoas no local acionaram o Corpo de Bombeiros.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará confirmou que atuou no caso. “Uma equipe especializada do 20° Grupamento Bombeiro Militar de Mosqueiro realizou o resgate do animal, já sem vida, e o encaminhou para o Instituto Bicho D'água”, detalhou.

O peixe-boi é um mamífero aquático de grande porte, reconhecido pelo temperamento tranquilo e pela alimentação baseada em plantas aquáticas. Classificado como vulnerável à extinção, enfrenta ameaças constantes, como a poluição dos rios e mares, impactos com embarcações e a destruição do ambiente em que vive. O animal pesa aproximadamente 600 quilos e pode chegar a medir até quatro metros de comprimento.

As circunstâncias da morte do peixe-boi ainda são desconhecidas e devem ser investigadas por órgãos ambientais competentes. Também em nota, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade informou que não foi notificada.

“A Semas disponibiliza um canal para denúncias por meio do app ‘Semas Pará’, ou pelos canais de ouvidoria por meio dos contatos: ouvidoria@semas.pa.gov.br e (91) 3284-9143”, declarou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso ao Ibama e aguarda o retorno.