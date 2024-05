Pedreiro suspeito de homicídio é preso no local de trabalho no Pará

Francisco Costa dos Santos, de 33 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (9), enquanto realizava um serviço como pedreiro em uma propriedade rural do Núcleo São Félix, em Marabá, no sudeste paraense. Contra o homem, havia um mandado de prisão preventiva, expedido em 2020, pelo crime de homicídio.

Nas primeiras horas do dia, a equipe do Departamento de Homicídios da Polícia Civil foi ao local onde o homem estaria e o capturaram. Francisco não resistiu à prisão. O crime foi cometido no município de Açailândia, onde o suspeito teve a prisão decretada pela 2ª Vara Criminal.

Francisco é apontado como o autor de três tiros que mataram um homem identificado como Josenilson Chagas Pereira, em 15 de abril de 2020, na vila Idelmar. Segundo informações contidas ​no mandado, a mãe e a companheira de Francisco ainda tentaram evitar o crime, mas sem êxito.

Na casa de Francisco, foi encontrada uma espingarda. Para a polícia, o homem negou que fosse dono do armamento. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil e colocado à disposição do Poder Judiciário. As informações são do Correio de Carajás.