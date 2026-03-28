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Polícia

Pedreiro é morto a tiros a caminho do trabalho na zona rural de São Domingos da Araguaia

Edmilson Pereira dos Santos, de 43 anos, foi morto na manhã da última sexta-feira (27)

O Liberal
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o Edmilson Pereira dos Santos, de 43 anos (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

O pedreiro Edmilson Pereira dos Santos, de 43 anos, foi encontrado morto na manhã da última sexta-feira (27), em uma estrada vicinal na zona rural de São Domingos da Araguaia, no sudeste do Pará. Conhecido como “Dandô do Galo”, ele apresentava marcas de disparos de arma de fogo.

Segundo informações iniciais, Edmilson trabalhava em uma propriedade rural e costumava sair de casa, no bairro São Luís, nas primeiras horas do dia, acompanhado de um servente, para atuar na vicinal Canadá. Na sexta, durante o trajeto para o trabalho, ele teria sido surpreendido por criminosos, que efetuaram os disparos.

Pelo menos dois tiros atingiram a vítima, sendo um na cabeça e outro nas costas, conforme informações do portal Correio de Carajás. O pedreiro caiu ao lado da motocicleta que conduzia. Ele usava capacete e carregava uma mochila no momento do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno. 

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