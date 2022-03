Pedofilia: oficial da Polícia Militar é preso em Castanhal

Duas pessoas, entre as quais um oficial da Polícia Militar, foram presas, em Castanhal, durante operação para combater pedofilia naquele município no nordeste paraense. O Ministério Público do Estado, por meio da Promotoria de Justiça de Castanhal, participou, na terça-feira (15), dessa ação integrada com a Polícia Civil e Corregedoria da Polícia Militar. Um dos presos, detido em sua residência nas primeiras horas do dia, é oficial da Polícia Militar.

No notebook do policial investigado foram encontradas fotos de pornografia infantil. O promotor de Justiça Danyllo Colares participou das diligências. Ainda segundo o Ministério Público do Estado, o policial foi preso na casa dele, às 6 horas, em cumprimento de ordem do juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal para combater a pedofilia no município. Durante a operação foram apreendidos notebook, celulares, um CD-Rom e pen-drivers que contém material pornográfico infantil.

As investigações que resultaram no cumprimento de mandados judiciais de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar apuram a possível ocorrência de crimes de estupro de vulnerável (artigo 217-A do CP) e armazenamento de material que contenha pornografia envolvendo crianças e adolescentes (artigos 241-A e 241-B do ECA)

Participaram das diligências desta terça-feira equipes da Delegacia de Atendimento a Mulher (DEAM), Delegacia Especializada no Atendimento à criança e ao Adolescente (DEACA), NAI/Castanhal, DECCC, Decrif, Superintendencia da 3ª RISP, NIP, Corregedoria da Polícia Militar e Ministério Público do Estado.

As investigações foram iniciadas pela DEAM e DEACA e contou com a participação do Ministério Público, por meio do promotor de Justiça Reginaldo César Lima Álvares, vinculado a 2ª vara Criminal de Castanhal. Os nomes dos presos não foram divulgados.