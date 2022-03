Pedal solidário arrecada doações para o "Viado da Bike"

​Envolvidos pelo sentimento de solidariedade, um grupo de ciclistas de Belém irá realizar, no próximo sábado (26), um pedal solidário com objetivo de arrecadar fundos para ajudar no tratamento dos problemas de saúde que o idoso José Américo, 65 anos, popularmente conhecido como “Viado da Bike”, vêm enfrentando. A concentração do pedal está marcada para às 17h, em frente ao Santuário de Fátima, na rua Antônio Barreto, nº 2167.

Por conta de um problema na perna, José ficou impossibilitado de andar e pedalar para fazer seus pequenos bicos, com os quais conseguia dinheiro para sobreviver. Enquanto aguarda pela liberação do Benefício Assistencial, ao qual ele tem direito, conta com a ajuda e solidariedade das pessoas para se manter neste momento.

O organizador do evento beneficente, professor Evander Oliveira, explica que as pessoas podem doar, preferencialmente, alimentos não perecíveis, mas também estão sendo aceitas qualquer quantia em dinheiro, através do pix (91) 9 8155-3115 em nome de Evander de Jesus Oliveira Batista (Banco do Brasil).

“O que ele tem é um problema de circulação sanguínea muito sério. Ele tem muitas varizes na perna, e agora estão vindo as consequências disso. Ele sente dores, a batata da perna já está adoecida. E ele está muito triste, a gente também, porque ele sempre foi um divulgador do ciclismo aqui em Belém”, disse Evander.​​