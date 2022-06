Pecuarista é executado a tiros por dupla em motocicleta, em Novo Progresso

Um pecuarista identificado como Alexandre Souto Andrade foi assassinado a tiros na manhã deste domingo (5), por volta das 9h, na BR-163, no município de Novo Progresso, sudoeste do Pará. De acordo com informações da polícia, a vítima estava dentro de um carro quando foi alvo dos disparos feitos por dois criminosos que estavam em uma motocicleta. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso, que tem características de execução.

O crime aconteceu nas proximidades de um posto de combustíveis da cidade. A vítima é o proprietário de uma fazenda chamada "Baba-Boi". Ele estava sozinho dentro de um carro particular, modelo Kia Soul preto, quando foi abordado pela dupla de criminosos, que chegou no local em uma motocicleta.

Os algozes se aproximaram e um deles, que estava na garupa da moto, sacou um revólver e efetuou cinco disparos em direção a Alexandre, o condutor foi atingido na região da cabeça. Ele morreu na hora, sem chance de ser socorrido. Uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) fez a perícia criminal e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), de onde será liberado para sepultamento.

Depois de cometer o crime, a dupla de criminosos fugiu do local e ainda não foi localizada. Qualquer informação que ajude a identificar os suspeitos deve ser repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações - Ciop (190). A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.