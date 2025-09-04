Capa Jornal Amazônia
PC procura trio suspeito de envolvimento na morte do 'Boca Roxa' em Santarém

Os suspeitos estão com mandado de prisão em aberto por envolvimento no caso

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra os três suspeitos procurados pela Polícia Civil do Pará por suspeita de envolvimento na morte de Pedro de Azevedo Malcher Neto, conhecido como “Boca Roxa”. (Foto: Reprodução | O Impacto)

Três homens são procurados pela Polícia Civil do Pará (PCPA) por suspeita de envolvimento na morte de Pedro de Azevedo Malcher Neto, conhecido como “Boca Roxa”. O crime ocorreu no dia 8 de abril deste ano, na rua Coruja, no bairro Vista Alegre do Juá, em Santarém, região oeste do estado. Para pedir a ajuda da população na localização dos suspeitos, a PCPA realizou uma coletiva de imprensa na manhã de quarta-feira (3/9).

Conforme o portal O Impacto, Raíssa Beleboni, titular da Delegacia de Homicídios, informou que o trio suspeito se trata de Gustavo Henrique Piedade, vulgo “Laranjinha”, José Diego dos Santos Simões, “Chuchu”, e Laurenio Pereira de Barro Júnior, o “Rex”.

“Os três estão com mandados de prisão em aberto e responderão ao processo da mesma forma que Rogério, que já está preso, e já concluímos o procedimento policial, então neste momento a gente pede o auxílio da população para que possamos localizar, e quem tiver informações do paradeiro deles, nos procure na delegacia para que eles também sejam presos”, destacou a delega Raissa Beleboni à imprensa.

A polícia já prendeu Rogério Vieira Pereira, conhecido por “Camarãozinho” ou “RG”, por suspeita de envolvimento no homicídio. Ele teria conduzido a vítima até o local da execução. Outros dois suspeitos, Genisson da Silva Licata, conhecido como “Zé Colmeia”, e Samuel Costa Sardinha, “De menor”, morreram em confronto com os agentes no dia 10 de abril deste ano.

“A maior parte dessas investigações já foi concluída e é muito importante que esses três envolvidos sejam presos para que a gente possa acessar outras ações criminosas que tenham ocorrido na cidade. E, de fato, como foi veiculado na época, existiu uma disputa que hoje percebemos que não está ocorrendo no momento, então, aparentemente, essa disputa cessou, mas sempre alertamos para novas ações criminosas ou envolvimento de outras pessoas ainda não identificadas nessa disputa. Então, o procedimento do ‘Boca Roxa’ já foi concluído, já está à disposição do Ministério Público para o oferecimento da inicial acusatória, que vai dar origem ao processo”, complementou a delegada.

“Identificamos a motivação torpe, considerando essa disputa de facções de grupos criminosos pela liderança na cidade e uma forma de vingança também, porque se acredita no envolvimento do ‘Boca Roxa' em outra morte, emprega o recurso, possibilitou a defesa do ofendido, já que ele foi atraído para o local e de fato levado para ser executado por um dos envolvidos”, concluiu Raíssa. Conforme ela, agora todos os mandados de prisão são preventivos.
 
 Até agora, Gustavo Henrique, José Diego e Laurenio Pereira seguem sendo procurados pelas autoridades.

