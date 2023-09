PC prende três homens em flagrante por associação criminosa e tráfico de drogas em Belém

Policiais Civis da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) prenderam em flagrante três homens, na manhã desta segunda-feira (4), no bairro do Tenoné, em Belém. Eles devem responder por porte de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e associação criminosa.

“A ação aconteceu de forma conjunta com a Diretoria de Polícia do Interior, através da 13ª Seccional de Paragominas, com a Diretoria de Polícia Especializada, através da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), vinculada à DRCO, e teve o apoio do 19º Batalhão de Polícia Militar”, informou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil.

De acordo com a PC, eles são suspeitos de envolvimento em um roubo na cidade de Paragominas, sudeste estadual, na última quinta-feira (31). Com eles foram apreendidos um carro, uma motocicleta, um revólver e as roupas que foram utilizadas por eles no dia do roubo. Além de certa quantidade de substâncias entorpecentes prontas para venda e duas pedras de oxi que seriam beneficiadas para venda.

O delegado Breno Ruffeil, que é titular da DRFC e coordenou a ação, informou que, “um dos presos é uma liderança de uma facção criminosa do município de Salinópolis, onde nós pudemos identificar que os investigados estariam envolvidos em um roubo de 30 celulares de um estabelecimento da cidade, ocorrido recentemente, bem como em um roubo a uma grande loja de departamentos de onde foi subtraída a arma de um agente de segurança pública”.

Os presos foram encaminhados para a Delegacia de Repressão a Facções Criminosas para realização dos procedimentos cabíveis e ficam à disposição da Justiça.