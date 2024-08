PC prende padre suspeito de filmar relações sexuais com adolescente no Amazonas

A Polícia Civil prendeu um padre suspeito de filmar relações sexuais com uma adolescente de 17 anos na cidade de Coari, no interior do Amazonas. A prisão do suspeito, que foi identificado pela PC como Paulo Araújo da Silva, 31 anos, ocorreu no domingo (18/08). O padre ainda seria investigado pelos crimes de exploração sexual, aborto e ameaça. O celular e um computador que estavam na casa do suspeito ainda foram apreendidos.

De acordo com a PC, os crimes ocorreram em setembro de 2023. A prisão do padre foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), no âmbito de uma operação contra pedofilia, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva.

“Uma operação de combate à pedofilia que cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão preventiva contra o padre Paulo Araújo da Silva, 31, que estava sendo investigado pela prática dos crimes de filmar e produzir cenas de sexo explícito com adolescente, exploração sexual, aborto e ameaça”, diz um trecho da nota enviada pela PC.

A adolescente vítima do crime fez a denúncia que originou as investigações ao padre. A adolescdente relatou à polícia que mantinha um relacionamento amoroso com o pároco de uma igreja, localizada no bairro União. A vítima disse que o padre filmava os momentos das relações sexuais com ela e armazenava os vídeos no computador. A jovem ainda teria engravidado do padre, mas ele e um amigo teriam dado um remédio abortivo para ela interromper a gravidez. A adolescente disse que era ameaçada e o suspeito a obrigava a manter relações com ele.

Depois da prisão, o suspeito foi levado para a Delegacia Interativa de Coari, onde foi colocado à disposição da Justiça. A polícia investiga se há outras vítimas.

A Diocese de Coari teria se manifestado e declarado repúdio a toda forma de abuso e exploração. Ainda afirmaram solidariedade às vítimas e a suas famílias. A Diocese também informou que afastou o padre suspeito de todas as funções que desempenhava na Igreja Católica.