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Polícia

PC prende mulher suspeita de integrar grupo que vendia falsos programas sociais do governo em Belém

O prejuízo é estimado em R$ 500 mil. A polícia acredita que o golpe vitimou cerca de 500 pessoas

O Liberal
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A imagem em destaque mostra policiais civis com a suspeita presa. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Uma mulher foi presa pela Polícia Civil na segunda-feira (13/4), em Belém, suspeita de envolvimento com uma associação criminosa que comercializava falsos programas sociais do governo. O delegado Yuri Vilanova, titular da Delegacia do Consumidor (Decon), disse que o prejuízo é estimado em R$ 500 mil.

“O modus operandi do grupo criminoso consistia em captar as vítimas, solicitar a documentação e, em seguida, obter valores com a promessa de fornecimento de benefícios sociais, dentre eles: cheque moradia, cheque reforma, aposentadoria, aquisição de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), auxílio faculdade, auxílio maternidade, vale-gás, auxílio emprego e o programa Minha Casa, Minha Vida”, explicou Vilanova.

Após o pagamento, as investigadas forneciam uma data para a disponibilização do benefício, o que não era cumprido. “Ao total, foram ouvidas 20 vítimas, com um prejuízo de aproximadamente R$ 500 mil. No entanto, estima-se que o referido golpe vitimou cerca de 500 pessoas”, continuou o delegado. 

Contra a suspeita, havia um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão. Outras ordens judiciais, também de busca e apreensão, foram realizadas contra duas investigadas. Todas as ordens judiciais foram deferidas pela Vara do Juiz de Garantias da Região Metropolitana de Belém.

A presa foi conduzida para a unidade policial para a realização das medidas legais cabíveis e encontra-se à disposição do Poder Judiciário para responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa. As investigações continuam para localizar os demais envolvidos, bem como obter novos elementos de informação. 

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