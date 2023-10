PC prende investigada por homicídio qualificado em Belém

Uma mulher foi presa, na tarde desta terça-feira (3), em Belém, investigada por homicídio qualificado. O crime em questão ocorreu no dia 19 de agosto deste ano. Raissa Guedes Brito da Silva, foi assassinada dentro do Memorial Magalhães Barata, conhecido popularmente como “Chapéu do Barata”, no bairro de São Brás.

A Polícia Civil do Pará, através da Delegacia de Feminicídio (Defem), ligada à Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), foi responsável por dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra a suspeita. O mandado foi expedido pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

“Durante as investigações, nossa equipe descobriu que a suspeita fazia uso de falsa identidade, apresentando-se com nome falso. Com base nisso, levantamos o verdadeiro nome da investigada e verificamos que havia outro mandado de prisão preventiva contra ela, expedido pela 10ª Vara Criminal de Goiânia, pela prática de tráfico de drogas no ano de 2019. Foi então que demos cumprimento ao mandado referente à nossa investigação e a este outro também”, informou a delegada Ana Paula Chaves, titular da Deam Belém.

A ação da Polícia Civil contou com o apoio da Polícia Militar e a mulher foi encontrada em um shopping no centro da cidade. No momento da abordagem, ela também recebeu voz de prisão em flagrante pela prática do crime de falsa identidade. Após as comunicações de praxe, a presa foi transferida para o Sistema Penitenciário do Pará (Seap), onde ficará à disposição da Justiça.

O crime

Raissa foi morta a pauladas e pedradas. Ao que tudo indica, três pessoas a agrediram. Além da mulher capturada nesta terça (3), dois suspeitos haviam sido presos.