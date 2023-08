Mulher é assassinada a pedradas e pauladas no bairro de São Brás

Uma mulher, identificada apenas como Raissa, foi morta após ter sido agredida a pauladas na tarde deste sábado (19). O crime ocorreu na Av. José Malcher com a Av. Almirante Barroso, mais precisamente no Memorial Magalhães Barata, no bairro de São Brás, em Belém.

Segundo as informações preliminares, três suspeitos agrediram a vítima. O 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM) conseguiu deter dois, e estão na busca do terceiro. A Redação Integrada do Grupo Liberal está apurando mais detalhes sobre o caso.

A Equipe soliciou nota à Polícia Militar e a Polícia Civil para saber mais detalhes do caso.