PC prende homem suspeito de estuprar a própria enteada enquanto ela dormia em Belém

A vítima foi até a Polícia Civil acompanhada da avó dela e denunciou o crime

O Liberal
fonte

A jovem foi vítima de violência sexual na Rodoviária do Plano Piloto, no Distrito Federal, em fevereiro deste ano. (Reprodução)

Um homem foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (10/9), em Belém, suspeito de estuprar a própria enteada de 12 anos. De acordo com a PC, na última quinta-feira (5/9), a vítima compareceu à unidade policial acompanhada de sua avó, informando que, na madrugada do mesmo dia, foi abusada sexualmente por seu padrasto enquanto dormia.

Diante da notícia, a equipe realizou diligências na tentativa de efetuar a prisão em flagrante do indiciado. No entanto, o suspeito conseguiu escapar dos agentes.

Após acolhimento e escuta especializada da vítima e colheita de depoimentos testemunhais, a Polícia Civil representou ainda na quinta (5/9) pela prisão preventiva em desfavor do homem, que foi prontamente deferida pela 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém. Por meio da Seccional Urbana da Pedreira, os agentes cumpriram a ordem judicial.

Após a formalização do cumprimento de mandado de prisão, todas as medidas legais foram adotadas e o investigado encontra-se à disposição da Justiça.

 

