PC prende homem suspeito de assaltar taxista e passageiro em Belém

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (15/4), suspeito de envolvimento no assalto a um taxista e um passageiro em Belém. Segundo a PC, a vítima realizava uma corrida e, ao chegar ao destino e enquanto repassava seu contato telefônico ao passageiro, foi surpreendida por três homens, que anunciaram o assalto.

Um dos suspeitos portava arma de fogo e outro utilizava uma arma branca, mediante grave ameaça e violência. As autoridades informaram que foram subtraídos da vítima um aparelho celular e uma quantia em dinheiro. O passageiro também teve seus pertences levados pelos investigados.

Após diligências e análise de imagens de câmeras de segurança, a equipe da Delegacia do Jurunas conseguiu identificar um dos envolvidos no crime. Ainda na tarde do mesmo dia, o suspeito foi localizado e capturado, sendo encontrado em sua posse o aparelho celular subtraído e a arma branca compatível com a utilizada na ação criminosa.

O conduzido confessou o roubo. Ainda segundo a PC, ele disse que agiu em conjunto com outros dois indivíduos, os quais ainda não foram localizados.

A vítima reconheceu formalmente o conduzido como um dos autores do roubo, afirmando tratar-se do homem que realizou a subtração de seus bens.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao suspeito, o qual foi apresentado na unidade policial, sendo autuado pela prática do crime de roubo majorado. Após a adoção dos trâmites legais cabíveis, ele permanece à disposição da Justiça.

Diligências seguem em andamento para localizar os demais envolvidos. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas, de forma anônima, pelo 181.