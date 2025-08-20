Capa Jornal Amazônia
PC prende homem em flagrante por crime ambiental durante operação em Rondon do Pará

Ação flagrou a existência de 57 fornos, desses, 11 em pleno funcionamento e em atividade sem qualquer autorização do órgão ambiental competente

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais civis com o suspeito preso. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

A Polícia Civil do Pará prendeu um homem em flagrante na terça-feira (19/8), por suspeita de crime ambiental. A prisão ocorreu durante a operação “Amazônia Protegida”, por meio da Força-Tarefa Amazônia Segura. Durante o trabalho policial, que contou com o apoio da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), os agentes localizaram a existência de 57 fornos, desses, 11 em pleno funcionamento e em atividade sem qualquer autorização do órgão ambiental competente. 

“Nossas equipes estavam no município em diligências destinadas à apuração de alertas de desmatamento, gerados pela plataforma Brasil Mais. Durante o trabalho investigativo, nos deparamos com uma carvoaria em plena operação, transportando e queimando material florestal de origem ilícita. No momento da intervenção policial, nós constatamos a existência de 57 fornos, sendo que 11 estavam em pleno funcionamento e em atividade sem qualquer autorização do órgão ambiental competente”, detalhou o delegado Acácio Neto, diretor da Força-Tarefa Amazônia Segura.

No local, os policiais apreenderam quatro motosserras com lâminas e diversos documentos de controle e registros de produção, que servirão como evidências da atividade irregular.

“Nós ainda pudemos evidenciar que há intensa exploração madeireira em diferentes pontos da zona rural de Rondon do Pará, sendo que parte do material florestal é destinado à alimentação da carvoaria e a outra parte é empregada em diversos tipos de exploração ilícita, com absoluta ausência de autorização do órgão ambiental competente. Por isso, nossas investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros envolvidos e os responsáveis pela cadeia criminosa ambiental”, pontuou o delegado Iuri Castro.

O preso foi conduzido para a Delegacia de Rondon do Pará, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e onde ele permanece à disposição do Poder Judiciário.

Denúncia

Toda informação acerca de qualquer tipo de crime pode ser repassada através do Disque-Denúncia, pelo número 181, ou por meio do WhatsApp (91) 98115-9181, com a atendente virtual IARA. Em ambas as situações, o sigilo e o anonimato são garantidos.

