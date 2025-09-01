Capa Jornal Amazônia
PC prende homem ao tentar dar calote a loja de bebida em Paragominas

O gerente da loja procurou a Delegacia de Paragominas para denunciar que o estabelecimento foi alvo do golpe conhecido como “falso PIX”

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um policial civil com o suspeito preso. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

A Polícia Civil do Pará prendeu um homem em flagrante na tarde do último sábado (30/8), em Paragominas, sudeste do estado, suspeito de aplicar o golpe do “falso pix” em um comércio de bebidas no bairro Promissão. Segundo a PC, a prisão ocorreu no momento da entrega do produto. 

O gerente da loja procurou a Delegacia de Paragominas para denunciar que o estabelecimento foi alvo do golpe conhecido como “falso PIX”. De acordo com o relato, o suspeito fez o pedido dos produtos por meio de um aplicativo de mensagens e escolheu pagar a conta a partir de uma transferência via PIX. Porém, ele enviou comprovantes falsos ao responsável pelo estabelecimento.

Ao receber um novo pedido da mesma pessoa, o gerente acionou a equipe policial, que acompanhou o entregador até o endereço mencionado pelo homem para a realização da entrega do produto.

O sujeito foi preso e confessou as fraudes contra o estabelecimento comercial. O prejuízo foi avaliado em, aproximadamente, R$ 900. O homem foi conduzido para a unidade policial para realização dos procedimentos cabíveis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

