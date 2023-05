PC prende genro suspeito de matar a sogra em praia de Outeiro

Paulo Geovane Nascimento da Silva foi preso na última segunda-feira (29) suspeito de matar a própria sogra, Silvane Freitas dos Santos, 49 anos, na Praia Grande de Outeiro, distrito de Belém. O crime ocorreu no dia 4 de outubro do ano passado. No dia do crime, moradores a encontraram de bruços na areia, em meio às pedras e sem roupas. Paulo foi apresentado nesta terça-feira (29), na Divisão de Homicídios, no bairro de São Brás, na capital paraense.

Agentes da Delegacia de Homicídios de Icoaraci deram cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido contra o suspeito, que foi capturado em Curuçá, no nordeste do Estado, onde segundo a polícia, estaria escondido desde que, supostamente, cometeu o homicídio.

Após as diligências, Paulo Geovane foi transferido para o Sistema Penitenciário do Estado do Pará, onde segue à disposição da Justiça. Apesar da prisão e do depoimento prestado à polícia, ainda não foi informada a motivação do crime.