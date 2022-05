PC prende em flagrante homem que assaltou duas vezes seguidas dono de loja de carros, em Belém

A Polícia Civil, por meio da 1ª Seccional Urbana da Sacramenta, prendeu em flagrante, na última segunda-feira (3), Elielson Amancio Lima pelo crime de roubo circunstanciado. Segundo informações da PC, o suspeito entrou em um estabelecimento comercial e assaltou duas vezes o proprietário do local. Ele foi localizado pelos policiais e o celular da vítima foi recuperado. O receptador dos objetos de valor roubado foi identificado como Noel dos Santos Dias. Ele também foi preso em flagrante.

Narra o boletim de ocorrência registrado na Diretoria de Polícia Metropolitana que o proprietário de uma loja de carros situada na rua dos Mundurucus procurou a delegacia após ser assaltado duas vezes pelo mesmo suspeito. Na primeira, o homem entrou no estabelecimento, no último domingo (1), e roubou um cordão e um anel, ambos de ouro, do empresário. Em seguida, ele tomou rumo desconhecido.

No dia seguinte, segunda-feira (2), Elielson Lima voltou ao local e assaltou novamente o proprietário da loja, subtraindo o celular dele. O homem registrou o caso e os policiais civis iniciaram as diligências para localizar o suspeito. Ele foi encontrado e preso em flagrante, ainda em posse do aparelho, que foi recuperado e devolvido ao dono.

Os policiais também conseguiram identificar o receptador do cordão e do anel, Noel dos Santos Dias. Ele foi localizado e preso em flagrante. A dupla foi encaminhada à 1ª Seccional Urbana da Sacramenta, onde foram realizados os procedimentos cabíveis, e depois foi transferida para o sistema penal e já está à disposição da Justiça.