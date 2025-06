PC prende cinco pessoas em operação contra o tráfico de drogas em Igarapé-Açu

Cinco pessoas, que não tiveram os nomes divulgados, foram presas pela Polícia Civil nesta sexta-feira (27/6), em Igarapé-Açu, nordeste do Pará, durante a operação “Ponto Crítico”, que apura os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O trabalho policial teve objetivo de cumprir sete mandados de busca e apreensão na casa de investigados e mais cinco ordens judiciais de prisão.

De acordo com a PC, no cumprimento dos mandados foram apreendidos seis celulares e diversos documentos relevantes para a investigação. Além disso, os agentes prenderam cinco pessoas que estavam com ordens de prisão em aberto no Banco Nacional de Mandados de Prisão.

Ao todo, 23 policiais participaram da operação, realizada pela Delegacia de Igarapé-Açu. As investigações da Polícia Civil continuam para reprimir o tráfico de drogas e os crimes a ele correlatos, como uma das principais estratégias da segurança pública no município. Os cinco presos foram colocados à disposição do Poder Judiciário.