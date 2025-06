Teto de sala de aula desaba após ventania em Goianésia do Pará

Um desabamento foi registrado na Escola Municipal Santa Cecília, na zona rural de Goianésia do Pará, no sudeste do estado. Segundo as informações iniciais, o teto de uma sala da instituição caiu na quarta-feira (25), após uma forte ventania que atingiu a região. Durante o incidente não havia ninguém no local e não há registro de feridos.

Os relatos iniciais são que uma vistoria técnica teria sido feita na estrutura e constatado o risco de desabamento. Dessa maneira, a área estava interditada há algumas semanas. Técnicos da Defesa Civil e da Secretaria de Obras teriam ido até a instituição para verificar a estrutura e dar início aos procedimentos de reforma.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a estrutura que desabou. As telhas caíram e quebraram após a estrutura do teto, que era de madeira, ceder. Pelos vídeos ainda é possível notar que há algumas cadeiras escolares que foram atingidas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Prefeitura de Goianésia e aguarda o retorno.