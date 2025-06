Hóspede é morto a tiros dentro de hotel em Novo Repartimento

Adão Araújo Reis, de 58 anos, foi assassinado a tiros dentro de um hotel na cidade de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na tarde de quinta-feira (26), quando a vítima foi surpreendida por dois homens armados que invadiram o estabelecimento e dispararam várias vezes. O caso é apurado pela Polícia Civil.

“Equipes da delegacia de Novo Repartimento trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no homicídio. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

Conforme as informações iniciais, a vítima estava hospedada em um hotel localizado próximo à via de acesso ao Polo Pesqueiro. Por volta de 17h30, Adão estava na recepção do estabelecimento quando a dupla armada chegou em uma motocicleta. O garupa desceu do veículo e foi até onde Adão estava, depois disparou contra o hóspede. Após o homicídio, os suspeitos fugiram.

O homem morreu ainda no local. A Polícia Militar foi acionada por testemunhas e realizou o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil, que deu início às apurações. Peritos do Instituto Médico Legal (IML) estiveram na cena do crime para realizar a perícia e a remoção do corpo. Até o momento, não há informações sobre qual seria a motivação para o homicídio ou quem seriam os autores.