'Navegue Seguro': Marinha reforça fiscalização nos rios do Pará no mês de julho

De 1º a 31 de julho de 2025, será realizada a operação “Navegue Seguro”, para reforçar o cumprimento das normas de segurança da navegação e contribuir para a preservação do meio ambiente no mar e nos rios do Pará. A iniciativa da Marinha do Brasil contará com a intensificação das vistorias no tráfego aquaviário, com ênfase nas embarcações de transporte de passageiros, esporte e recreio. As ações também serão para o controle do uso de lanchas, iates e motos aquáticas.

Durante esse período de férias escolares, equipes de Inspeção Naval da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) estarão presentes em 13 localidades paraenses: Marabá, Curralinho, Breves, Portel, Marudá, Algodoal, Tucuruí, Itupiranga, Redenção, Conceição do Araguaia, Santana do Araguaia, Salinópolis e Belém.

Na capital paraense, as ações se concentrarão também em pontos estratégicos, como o Distrito de Icoaraci, a Ilha do Combu, o Terminal Hidroviário de Belém, o Terminal Hidroviário Ruy Barata (Praça Princesa Isabel), os portos localizados na Avenida Bernardo Sayão e no tradicional Ver-o-Peso.

As abordagens realizadas pelas equipes irão envolver a verificação rigorosa das habilitações dos condutores, da lotação permitida, da documentação obrigatória e das condições de navegabilidade das embarcações.

“Com essa operação, a Marinha do Brasil reafirma seu compromisso com a segurança da navegação, a proteção da vida humana no mar e nos rios e a preservação do meio ambiente, intensificando a fiscalização, contribuindo para um tráfego aquaviário mais seguro e responsável neste período de férias escolares”, diz o órgão.

A Marinha do Brasil também coloca à disposição do cidadão os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da CPAOR, (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagens instantâneas), para receber informações a respeito de qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, a segurança da navegação, ou que represente risco de poluição ambiental.