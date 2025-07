PC investiga supostos encontros sexuais marcados por perfis anônimos em espaços públicos de Belém

A Polícia Civil do Pará investiga a organização de encontros sexuais em espaços públicos de Belém, promovidos por perfis anônimos nas redes sociais. Uma das publicações, feitas no X, têm focado o recém-inaugurado Parque da Cidade. Segundo PC, as investigações já estão em andamento e os atos podem configurar crime de ato obsceno, previsto no Código Penal.

“A Polícia Civil informa que investigações sobre o caso já estão em andamento. A ofensa ao pudor público pode constituir crime de ato obsceno, previsto no código penal brasileiro. Os casos podem ser denunciados pelo Disque-Denúncia (181), pela atendente virtual Iara, no WhatsApp (91) 98115-9181, ou em qualquer delegacia mais próxima”, diz a nota da PC.

Tudo começou no dia 27 de junho por meio de um comentário nas redes sociais. “Quem vai ‘pra’ inauguração do Parque da Cidade na Júlio Cesar? Bora ver como são os banheiros, se dá pra fazer um banheirão”, diz um usuário no X.

“Temos que descobrir um lugar assim aqui em Belém ‘pra’ geral f****, igual o antigo burado da JC”, comentra outro usuário no post. Como “JC” ele se refere ao popularmente "Buraco da JC", que era um local usado para práticas sexuais clandestinas, que foi fechado, nas proximidades da avenida Júlio César, em Belém.

Pena

O crime de ato obsceno, que pode ser caracterizado como uma ofensa ao pudor público, está previsto no artigo 233 do Código Penal Brasileiro. A legislação estabelece pena de detenção de três meses a um ano, ou multa, para quem praticar esse tipo de conduta em local público, ou aberto ou exposto ao público.